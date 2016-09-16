  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:35
65
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге задержаны трое мужчин за попытку поджечь военный объект

0 0

Возбуждено уголовное дело "покушение на совершение террористического акта".

ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области предотвратила террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по СПб и Ленобласти

Были задержаны трое жителей Выборга, подозреваемых в причастности к подготовке преступления по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("покушение на совершение террористического акта"). Следственной службой УФСБ по данным статьям возбуждены уголовные дела.

Установлено, что задержанные планировали поджечь административное здание, принадлежащее Министерству обороны РФ.  

Видео: ФСБ

Теги: поджог, террористический акт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии