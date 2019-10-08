Как отдыхаем в ноябре 2019

В ноябре жители страны будут отдыхать подряд три дня.

В Роструде напомнили россиянам о последних длинных выходных в этом году. В ноябре жители страны будут отдыхать подряд три дня. Об этом пишут РИА Новости.

Праздники в ноябре 2019

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому выходными становятся сразу три дня. Так, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся только на новогодние каникулы – с 1 по 8 января.

День народного единства история праздника

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м году.

22 октября (1 ноября) бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона Речи Посполитой вынуждено было подписать капитуляцию и выпустить из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался.

В XX и XXI веках 22 октября по юлианскому календарю соответствует 4 ноября по григорианскому. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю – выбрана в качестве дня государственного праздника.

Видео: YouTube / Хабаровский край, СТВ Севастополь