Праздничные дни 2018 года: когда мы отдыхаем в январе

Приближаются новогодние каникулы и праздничные дни. Всех интересует, как россияне будут отдыхать в январе 2018 года.

Перед новогодними праздниками людей беспокоит, как долго они будут отдыхать после Нового года. Праздничные дни в январе 2018 года составят всего 8 дней. Но вместе с двумя праздничными днями в декабре 2017 года получится десять дней.

Отдыхать люди с обычной пятидневкой начнут уже 30 декабря (суббота). Выходные продлятся до понедельника, 8 января, включительно. На работу все выйдут 9 января.

Так как предрождественский день 6 декабря выпадет на субботу, которая и так была бы выходным, то его переносят на март. Это добавит выходной на 9 марта. А Рождественский день выпадает на воскресенье. Этот день переносят на 2 мае 2018 года.