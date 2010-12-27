Стало известно, когда у россиян будут выходные в 2018 году

Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных на 2018 год

Минтруд опубликовал на сайте кабинета постановление премьер-министра Дмитрия Медведева с планом выходных дней в будущем году.

Согласно новому постановлению, жители России будут отдыхать 10 дней на Новый Год с 30 декабря 2017 по 8 января 2018. Три дня на день защитника отечества с 23 по 25 февраля и четыре выходных на женский день с 8 по 11 марта. День труда также будут отмечать 4 дня с 29 апреля по 2 мая. На праздник дня победы будет только один выходной - 9 мая, а на День России установлено три дня отдыха с 10 по 12 июня, также три дня займет празднование Дня народного единства с 3 по 5 ноября.