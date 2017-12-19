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Производственный календарь на 2018 год: установлены праздничные выходные для Россиян
Сегодня, 12:40
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Shdaria
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Производственный календарь на 2018 год: установлены праздничные выходные для Россиян

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Piter.tv расскажет о нерабочих праздничных днях в 2018 году, а также о их переносе.

В 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. В этом материале мы расскажем, как россияне будут отдыхать в новом году.

Нерабочие праздничные дни в 2018 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
 
7 января - Рождество Христово;
 
23 февраля - День защитника Отечества;
 
8 марта - Международный женский день;
 
1 мая - Праздник Весны и Труда;
 
9 мая - День Победы;
 
12 июня - День России;
 
4 ноября - День народного единства.
 
Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Отметим, что дополнительными выходными могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона.
 

Перенос выходных дней в 2018 году

С субботы 6 января на пятницу 9 марта;
 
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
 
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
 
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
 
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
 
Отметим, что длинные выходные ждут россиян в феврале. Праздничные нерабочие дни продлятся с 23 по 25 февраля, а также в марте - с 8 по 11 марта.
 
В апреле и мае 2018 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая из-за празднования Дня весны и Труда, а также 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.
 
В июне период выходных в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (с 10 по 12 июня), а в ноябре из-за празднования Дня народного единства - с 3 по 5 ноября 2018 года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Категории: Лента новостей

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