Производственный календарь на 2018 год: установлены праздничные выходные для Россиян

В 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. В этом материале мы расскажем, как россияне будут отдыхать в новом году.

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Отметим, что дополнительными выходными могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона.

С субботы 6 января на пятницу 9 марта;

с воскресенья 7 января на среду 2 мая;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Отметим, что длинные выходные ждут россиян в феврале. Праздничные нерабочие дни продлятся с 23 по 25 февраля, а также в марте - с 8 по 11 марта.

В апреле и мае 2018 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая из-за празднования Дня весны и Труда, а также 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период выходных в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (с 10 по 12 июня), а в ноябре из-за празднования Дня народного единства - с 3 по 5 ноября 2018 года.