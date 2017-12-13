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Как отдыхаем в марте 2018: праздничные выходные на 8 марта
Сегодня, 13:13
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Shdaria
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Как отдыхаем в марте 2018: праздничные выходные на 8 марта

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Piter.tv подготовил материал о том, как россияне будут отдыхать в марте 2018 года. Здесь же можно узнать и другие праздничные выходные в текущем году.

В России 8 марта считается государственным праздником, а в 2018 году чиновники решили преподнести приятный сюрприз: праздничные выходные продлятся целых четыре дня.

Как отдыхаем в марте 2018

В этом году Международный женский день выпадает на четверг. С этого дня у россиян начинается серия выходных, которую завершает воскресенье. То есть праздничные выходные пройдут с 8 по 12 марта включительно. Такое количество дней сложилось в связи с переносом январских праздничных каникул. Напомним, что Рождество выпало на календарные выходные.

Праздничные выходные в 2018 году

Новогодние каникулы 2018: 30 декабря - 8 января;
День защитника Отечества: 23 февраля - 25 февраля; 
Международный женский день: 8 марта - 11 марта;
Праздник весны и труда 29 апреля - 2 мая;    
День Победы: 9 мая;     
День России: 10 июня - 12 июня;     
День народного единства: 3 ноября - 5 ноября; 
Новогодние каникулы 2019: 30 декабря - 8 января.  

Исторически праздник появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию, однако в настоящий момент вкладываемый в него смысл может существенно варьироваться, вплоть до почитания патриархального образа женщины.

 

Теги: 8 марта , выходные в марте , как отдыхаем в марте , общество , праздничные дни 8 марта , производственный календарь 2018
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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