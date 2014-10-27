Стал известен календарь праздников и выходных на 2018 год

Правительство утвердило постановление о переносе праздничных дней в 2018 году. Полный календарь доступен в инфоргафике.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства о праздничных и выходных днях в следующем году. Несколько выходных дней перенесли на другие месяцы.

В начале года вся страна будет отдыхать до понедельника, 8 января (включительно). Выпавшие на эти дни выходные 6 и 7 января перенесутся на 9 марта и 2 мая. В феврале в связи с Днем защитника Отечества Россия будет отдыхать с 23 по 25 февраля. В Международный женский день с 8 по 11 марта (с учетом переноса).

Перед майскими праздниками служащих и рабочих ждет удлинённая рабочая неделя субботу, 28 апреля, перенесут на понедельник, 30 апреля. Поэтому отдыхать все будут с 29 апреля по 2 мая (с учетом переносов). На День Победы выходной будет один – 9 мая.

Еще длинные недели ждут россиян в июне и декабря. В связи с Днем независимости суббота, 9 июня, будет рабочей, а отдыхать все будут с 10 по 12 июня. Перед Новым годом суббота, 29 декабря, будет рабочей, чтобы 31 декабря было выходным. В ноябрьские праздники День народного единства выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся на понедельник, 5 ноября.