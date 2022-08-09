Правнучка Михаила Зощенко рассказала о роли фигуры прадеда в семье

9 и 10 августа в России будут отмечать день рождения писателя.

В семье писателя Михаила Зощенко осталась традиция передачи имени от поколения к поколению. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала его правнучка Вера Зощенко.

Ее назвали в честь жены писателя – Веры Владимировны.

Надо признаться, что в целом, судя по рассказам моих родителей, опиравшихся на воспоминания прадедушки, мне повезло. Вообще-то я должна была быть Христианой или Иоанной. Поэтому какое счастье, что меня в итоге назвали Верой.

В остальном традиций у семьи как таковых нет, так как были трудные времена, и не всегда удавалось эти традиции создать, хранить и передавать. При этом фигура прадеда и его семьи была неким "воспитательным элементом" в роду. В различных ситуациях Вера Зощенко слышала цитаты и мудрые мысли писателя в обиходе.

Его фраза "Человека любить надо" стала одной из главных, которая оказала на меня влияние. Отсюда и попытки видеть людей не поверхностно, а идти более глубоко.

Правнучка отметила, что ее любимым произведением Михаила Зощенко была и остается "Голубая книга".

Фото: ВКонтакте / Литературный музей "ХХ век"