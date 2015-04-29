Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбером

Подписание договора о сотрудничестве состоялось в День Новгородской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Сбер и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин.

Главная цель соглашения – внедрение передовых технологий и сервисов для повышения качества жизни в Новгородской области.

В этом году Великий Новгород вошёл в топ-15 российских городов по устойчивому развитию и получил наивысшую ESG-оценку. Со своей стороны, мы при поддержке регионального правительства повышаем благополучие территории через развитие инноваций в разных сферах. Например, в 2023 году Новгородская область стала первой в СЗФО, где открылся кампус "Школы 21" – здесь можно бесплатно получить навыки в сфере IT. Кроме того, Сбер финансирует строительство университетского кампуса в Великом Новгороде на 4000 мест. Это один из первых образовательных ГЧП-проектов в стране. А на площадке особой экономической зоны "Новгородская" мы запустили проект по производству умных девайсов от Сбера. Всё это в итоге работает на экономику региона, появление новых рабочих мест, повышение уровня благополучия людей. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбер – это не только банк, но и работа с новыми технологиями, наукой. В Новгородской области открыта передовая "Школа 21", и новгородцы с удовольствием там учатся. Мы приглашаем молодёжь со всей страны в этот проект. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

В павильоне №2 ВДНХ находится большая экспозиция Сбербанка, которая занимает 2100 квадратных метров. Она состоит из 10 залов и работающих офисов, там же представлена история банка и его современные технологичные разработки. Интерьеры исторического зала воссоздали по эскизам 1954 года. Там можно увидеть кассовые аппараты, печатную машинку, сберкнижки и многое другое. В современном офисе акцент сделан на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте.

"Школа 21" – это образовательный проект Сбера, который дает возможность всем желающим старше 18 лет бесплатно получить образование и востребованную профессию в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий. В России работают уже шесть кампусов, в них учится более 4,7 тыс. человек из 70 регионов России. Запланировано открытие кампусов ещё в 16 городах. Все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, 100% трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

Фото: пресс-служба Сбера