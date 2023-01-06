С 18 марта изменятся правила использования транспондеров ЗСД на иных трассах

Для таких транспондеров потребуется персонификация.

С 18 марта 2025 года меняются правила использования транспондеров ЗСД на других трассах. Об этом водителей предупредили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

Транспондеры ЗСД, купленные с 00:00 18 марта 2025 года, будут позволять "оплачивать проезд на иных платных трассах в рамках интероперабельности только после их персонификации". То есть, если вы хотите воспользоваться транспондером для фиксации и оплаты проезда по другим платным дорогам, необходимо обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ЗСД, расположенный по адресу Планерная ул., 18 корп. 2. Для персонификации потребуется паспорт и сам транспондер.

Транспондеры ЗСД, купленные ДО 18 марта 2025 года, продолжат работать на иных трассах в рамках интероперабельности без персонификации.

Ранее были названы причины аварий на ЗСД в Петербурге.

Фото: Piter.tv