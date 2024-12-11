Названы причины аварий на ЗСД в Петербурге

Всего на магистрали за год произошло около 1 тыс. ДТП.

В пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы" рассказали о ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге в 2024 году.

Всего на магистрали произошло около 1 тыс. аварий. В статистику попали также самые незначительные случаи.

Пострадали в происшествиях на дороге 34 человека, в 2023 году их было 39. Никто не погиб.

Причинами ДТП чаще всего становятся невнимательность при перестроении, движение задним ходом на полосах оплаты, несоблюдение дистанции и слишком высокая скорость при проезде полосы оплаты. Пресс-служба "Магистрали Северной столицы"

Треть ДТП случается на основном ходу ЗСД при движении в плотном потоке, когда водители нарушают скоростной режим или выбирают скорость, которая не соответствует погоде, не соблюдают дистанцию или боковой интервал и отвлекаются на гаджеты.

Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД зафиксированы рекордные 82 млн поездок за 2024 год.

Фото: Piter.TV