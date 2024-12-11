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Названы причины аварий на ЗСД в Петербурге
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Названы причины аварий на ЗСД в Петербурге

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Всего на магистрали за год произошло около 1 тыс. ДТП.

В пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы" рассказали о ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге в 2024 году. 

Всего на магистрали произошло около 1 тыс. аварий. В статистику попали также самые незначительные случаи. 

Пострадали в происшествиях на дороге 34 человека, в 2023 году их было 39. Никто не погиб. 

Причинами ДТП чаще всего становятся невнимательность при перестроении, движение задним ходом на полосах оплаты, несоблюдение дистанции и слишком высокая скорость при проезде полосы оплаты. 

Пресс-служба "Магистрали Северной столицы" 

Треть ДТП случается на основном ходу ЗСД при движении в плотном потоке, когда водители нарушают скоростной режим или выбирают скорость, которая не соответствует погоде, не соблюдают дистанцию или боковой интервал и отвлекаются на гаджеты. 

Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД зафиксированы рекордные 82 млн поездок за 2024 год. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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