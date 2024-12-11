На ЗСД зафиксированы рекордные 82 млн поездок за 2024 год

По сравнению с 2023 годом их число выросло на 7,9%.

В 2024 году Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге водители использовали 82 миллиона раз, что стало новым абсолютным рекордом по количеству поездок за год. По сравнению с 2023 годом количество поездок выросло на 7,9%, сообщили 27 января в пресс-службе "Магистрали северной столицы".

Согласно данным компании, почти 90% поездок по ЗСД приходится на легковые автомобили и мотоциклы. Учитывая, что в Петербурге зарегистрировано 1,82 миллиона легковых автомобилей, в среднем за прошлый год на один автомобиль приходилось 45 поездок по магистрали.

Подавляющее большинство пользователей ЗСД используют транспондеры — на этот способ оплаты пришлось 92% всех транзакций. В компании также отмечают, что изменения тарифов не оказали существенного влияния на рост транспортного потока и востребованность трассы.

Самым загруженным днем на ЗСД в 2024 году стало 31 мая — жаркая пятница с температурой +27 градусов, а самым оживленным месяцем традиционно стал август, на который пришлось 7,1 миллиона поездок.

Ранее Piter.TV сообщал, что визит Владимира Путина и иностранных делегаций вызвал пробки в Петербурге.

Фото: Piter.TV