Прах бывшей советницы Рональда Рейгана развеют в Петербурге

Исследователь истории, писательница и приближенная американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси скончалась в 95 лет. В 2021 году по приказу Президента она получила гражданство РФ, – сообщают РИА Новости.
Дети историка сообщают, что согласно завещанию Масси, часть ее праха надлежит развеять в Павловском дворце недалеко от любимого ею Петербурга. Личный архив Сюзанны Масси будет отправлен в Президентскую Библиотеку Северной столицы.
Большую часть своей жизни историк проживала в Америке, штат Мэн. Она регулярно посещала Россию и, по словам ее представителя, много работала для сближения людей из России и США.
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Фото: Википедия
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