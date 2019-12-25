Главы администраций поселений Выборгского района обсудили пожарную безопасность

Также председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Александр Лысов на заседании рассказал о подготовке и проведении предстоящих выборов 19 сентября 2021 года.

В Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений района. В заседании также приняли участие советник губернатора Ленобласти Александр Караванский, и.о. главы администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

О ситуации по вопросу пожарной безопасности на территории Выборгского района рассказал начальник отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленобласти Дмитрий Хабибуллин. Он сообщил, что в весенний период не произошло всплеска пожаров и сильного пала травы благодаря, в том числе погоде. Он отметил, что пока что нет оснований для введения особого противопожарного режима на территории района.

Также на совещании обсудили обеспечение необходимых мер пожарной безопасности, в частности, состояние источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городских и сельских поселений.

И.о. главы районной администрации Валерий Савинов предложил разработать единую схему пожаротушения на территории Выборгского района. Он поручил замглавы администрации по безопасности Леониду Пономареву проработать этот вопрос с главами администраций МО и сотрудниками МЧС.

Заместитель начальника 26 пожарно-спасательного отряда ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сергей Смирнов рассказал о добровольных пожарных командах на территории Выборгского района.

В общественном реестре зарегистрированы 3 добровольные пожарные команды, в которых имеются 6 единиц техники и противопожарные мотопомпы. Проходит регистрацию добровольное формирование, организованное в одном из СНТ Красносельского поселения. Сергей Смирнов, замначальника 26 пожарно-спасательного отряда

Глава администрации Красносельского поселения Михаил Торопов сообщил, что Красносельском необходимо строительство пожарного депо. Для этого уже сформирован земельный участок.

Председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Александр Лысов на заседании рассказал о подготовке и проведении предстоящих выборов 19 сентября 2021 года. Он напомнил, что в Единый день голосования граждане будут выбирать депутатов в Государственную Думу и ЗакС Ленобласти. Также в Выборге пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления по двум округам №11 и №16.

Ранее стало известно, что в Выборге демонтируют гаражи на Некрасова.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО