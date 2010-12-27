Пожар в Университете МВД в Пушкине: огонь удалось локализовать

В подразделении Университета МВД в Пушкине произошло возгорание. Из-за ЧП оказался ограничен въезд в город. На данный момент огонь удалось локализовать.

В четверг, 28 сентября, около полудня загорелось здание Университета МВД в городе Пушкине на Софийском бульваре. Первая машина МЧС прибыла на место уже в 11.49. Еще через три минуты пожару присвоили повышенный номер, а затем второй номер. Всего в тушении участвовали 65 человек и 27 машин.

Огонь охватил пристройку административного здания. Там находится факультет профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции. Площадь составила около 150 квадратных метров.

В 12.45 стало известно о локализации пожара. Продолжается приливка помещения. Информация о пострадавших из-за пожара не поступала.

Из-за прибывшей на место спецтехники был затруднен въезд в Пушкин. Так как водителям нужно было лавировать между пожарными автомобилями.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург