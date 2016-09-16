В Лахте тушат пожар, охвативший 40 "квадратов" здания

В Приморском районе Петербурга спасатели тушат крупный пожар, охвативший 40 "квадратов" площади.

Утром в пятницу, 17 ноября, в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что на Старой улице в Лахте начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как сообщают спасатели, огонь охватил неэксплуатируемое одноэтажное здание 8х9. Горение происходит на площади 40 квадратных метров.

На данный момент пожар уже локализовали.

К тушению возгорания привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что в Колпино в квартирном пожаре погиб человек.

Фото: Piter.TV