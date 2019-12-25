Пожар в Павловске изменил трассы общественного транспорта

Речь идет о восьми маршрутах.

Из-за пожара в Пушкинском районе Петербурга изменили трассы общественного транспорта. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале района.

В связи с пожаром на улице Лебядиной (г. Павловск) временно изменены трассы автобусных маршрутов №№ 338, 370, 372, 375А, 379, 379А, 383, 493.

Движение осуществляется по Конюшенной ул., Гуммолосаровской ул., ул. Мичурина с выходом на свои трассы. Комитет по транспорту Петербурга

Информация о случившемся уточняется. Известно, что на место ЧП прибыли спасатели.

Ранее на Piter.tv: из-за ДТП на улице Савушкина трамваи свернут с пути.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург