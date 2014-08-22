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Из-за ДТП на улице Савушкина трамваи свернут с пути
Сегодня, 19:13
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Из-за ДТП на улице Савушкина трамваи свернут с пути

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Речь идет о маршрутах №№19, 48.

Из-за автомобильной аварии на улице Савушкина около Школьной временно изменят трассы трамваев №№ 19, 48. Об этом сообщили в комитете по транспорту города сегодня, 28 мая. 

Так, трамвай № 19 будет курсировать от железнодорожной станции "Старая Деревня" до станции Кушелевка. А  трамвай № 48 будет следовать от станции Кушелевка до КС "Приморский проспект" (в оба направления).

Ранее на Piter.tv: с 1 июня в Петербурге начнется второй этап транспортной реформы.

Фото: Piter.tv, Телеграм / Начальник транспортного цеха

Теги: дтп, транспорт, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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