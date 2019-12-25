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В Тярлево сотрудники ДПС вынесли из горящего дома трех человек
Сегодня, 8:03
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В Тярлево сотрудники ДПС вынесли из горящего дома трех человек

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Дым заметили представители ГИБДД. Они вызвали пожарных и эвакуировали жильцов.

В понедельник, 16 мая, в 10 часов утра в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил баню в поселке Тярлево на улице Новая. Об этом сообщили в Главке. 

Дым заметили сотрудники ДПС, которые патрулировали территорию. Дорожные полицейские вызвали пожарных и эвакуировали людей, находящихся в здании. Из дома они вывели 49-летнюю женщину и двух пожилых мужчин. 

Жильцов показали медикам, никто из участников случившегося не пострадал. Всех троих отпустили в удовлетворительном состоянии домой.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: из-за пожара эвакуировали 20 человек из дома на Русановской.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России

Теги: мчс, павловск, пожар в частном доме, спасатели, тярлево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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