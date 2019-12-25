В Тярлево сотрудники ДПС вынесли из горящего дома трех человек

Дым заметили представители ГИБДД. Они вызвали пожарных и эвакуировали жильцов.

В понедельник, 16 мая, в 10 часов утра в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил баню в поселке Тярлево на улице Новая. Об этом сообщили в Главке.

Дым заметили сотрудники ДПС, которые патрулировали территорию. Дорожные полицейские вызвали пожарных и эвакуировали людей, находящихся в здании. Из дома они вывели 49-летнюю женщину и двух пожилых мужчин.

Жильцов показали медикам, никто из участников случившегося не пострадал. Всех троих отпустили в удовлетворительном состоянии домой.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: из-за пожара эвакуировали 20 человек из дома на Русановской.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России