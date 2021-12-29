На проспекте Юрия Гагарина в доме горела квартира, где жили две кошки

Свидетели заметили две машины "скорой помощи".

На проспекте Юрия Гагарина в доме № 16/1 утром начался большой пожар. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На фото видно, что огонь охватил квартиры на третьем и четвертом этаже дыма. По словам автора поста, на место ЧП прибыли четыре машины сотрудников МЧС и автомобили "скорой помощи". Прибыл и один общественный автобус, в котором переждали пожар жители дома. Очевидец отметил, что на балконе четвертого этажа стояли два человека.

Самое пекло было в 9 утра. Люди проснулись в дыму. Александра Элькхайяти, ДТП И ЧП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

По словам одного из пользователей, пламя распространилось по кухне в одной из квартир на третьем этаже, где проживали две девушки. Хозяйки квартиры спасли своих кошек: они поймали их и вышли с животными на балкон.

Пожар потушили. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энтузиастов 14 спасателей тушили горящий балкон.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург