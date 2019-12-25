На проспекте Красных Командиров горел гараж

Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В Красносельском районе сегодня, 30 августа, произошел пожар. На проспекте Красных Командиров в доме № 18 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:14. Выяснилось, что горит гараж. Огонь распространился по площади 30 квадратных метров.

Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали пожар за час.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Софийской улице загорелся автобус.

Фото: Piter.tv