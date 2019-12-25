На Комсомола ранним утром горело здание детской больницы

Людей успели эвакуировать, никто не пострадал.

Около четырех часов утра в четверг, 26 ноября, в здании детской клинической больницы на улице Комсомола вспыхнул пожар. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что в коридоре третьего этажа горел провод длиной два погонных метра. Что стало причиной возгорания, пока неясно. От пожара пострадали только входная дверь в одну из палат и аппарат для дезинфекции помещений, который выгорел целиком. Среди людей пострадавших нет – еще до приезда пожарных порядка 100 человек оперативно эвакуировали.

Примерно к половине пятого огонь потушили, пациентов вернули обратно в палаты.

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Фото: Piter.TV