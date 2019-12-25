На Владимирской улице горела "однушка"

Сегодня, 10 июля, в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. На Владимирской, 18, вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:44. Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины.
Выяснилось, что в "однушке" огонь распространился по площади десять "квадратов".
В 16:16 пожарные потушили пламя. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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