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На Владимирской улице горела "однушка"
Сегодня, 16:45
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На Владимирской улице горела "однушка"

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Пламя тушили 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 10 июля, в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. На Владимирской, 18, вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:44. Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины. 

Выяснилось, что в "однушке" огонь распространился по площади десять "квадратов". 

В 16:16 пожарные потушили пламя. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на Невском проспекте рухнула штукатурка.

Фото: Piter.tv

Теги: владимирская улица, горит однушка, мчс, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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