Поздравления с Днем студента в стихах и прозе

Международный день студента празднуют 17 ноября. Однако, в России день студенчества и день всех Татьян отмечают каждый год 25 января.

День студентов в России традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского университета". А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране. Прозвище "Татьянин день" праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской, у которой просят помощи в учебе и просвещении.

Поздравление с Днем студента в прозе

Гранит науки на самом деле – сладкое пирожное, от которого невозможно оторваться, нужно лишь взглянуть на знания по-новому и чуть проявить к ним интерес! В День студента я желаю тебе всегда горячо интересоваться новым, не останавливаться перед трудностями и быть всегда очень успешным, удачливым и счастливым человеком!



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С днем студента! Забудь про тяжелые студенческие будни, про сессии, зачеты и экзамены! Проведи время ярко и незабываемо! Не теряй энтузиазма в освоении новых знаний и интереса к жизни! Будь впереди, будь в тренде, в отличной форме и отличном настроении!



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С Днем студента! Пусть на лекциях не отмечают, а на семинарах не спрашивают. Знания пусть сами собой в головах остаются, а на сессиях всегда попадается счастливый билет. Пусть жизнь будет счастливой и беззаботной.

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Поздравляю с Днем студента! Пускай жизнь в общежитии оставляет прекрасное послевкусие: чтобы холодильник всегда был забит, в комнате было тепло, всегда приходили в гости веселые компании и комендант не спалил за нарушением правил. Пускай все сессии сдаются на отлично и без лишней затраты нервов.

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Поздравляю с днем студента! Желаю, чтобы расписание лекций не мешало плотному графику студенческих вечеринок, чтобы на парах сладко спалось, а зачетка не была предметом позора.

Поздравления с Днем студента прикольные

С днем студента поздравляем!

Все, что нужно пожелаем:

Пусть преподы пятерки ставят,

Шпаргалки пусть не замечают,

Пусть на экзаменах везет,

Сосед всегда списать дает,

Пусть будет время для веселья,

А завтра не болей с похмелья!

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Все думают, что студент хочет учиться. Это неверно… Студент хочет сдать сессию, а в ожидании следующей провести время весело и с удовольствием. Хотя есть преподаватели, которые об этом не догадываются. Пускай же каждый студент встретит наивного преподавателя, легкую сессию и много вечеринок!

***

Пусть чаще навещает вас халява —

Один раз в сессию, а лучше целых семь,

Зачеты сдать полегче, без запары,

Да шпор, для препода невидимых совсем.

Раз пересдача — то чтоб как по маслу,

А если вдруг залет — то неопасный,

Во всем пускай фортуна помогает,

Опасности любые избегают.

Контрольных — легких,

Развлечений долгих,

Успехов в будущем, зарплат достойных!

***

Учебник, ручка и тетрадь,

Новостная лента…

Ну что хочу я пожелать

В этот день студента?

Закончить сессию на пять,

Получить зачеты

И чтобы хоть что-то понимать —

Хотя бы где ты, кто ты…

И пусть экзамен никогда

Не будет для вас сложным;

И чтобы бутылкой коньяка

Все уладить можно.

Петербуржцев призвали стать донорами в Татьянин день.

Фото: pixabay