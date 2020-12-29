Поздравления с Днем студента в стихах и прозе

День студентов в России традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского университета". А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране. Прозвище "Татьянин день" праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской, у которой просят помощи в учебе и просвещении.
Поздравление с Днем студента в прозе
Гранит науки на самом деле – сладкое пирожное, от которого невозможно оторваться, нужно лишь взглянуть на знания по-новому и чуть проявить к ним интерес! В День студента я желаю тебе всегда горячо интересоваться новым, не останавливаться перед трудностями и быть всегда очень успешным, удачливым и счастливым человеком!
***
С днем студента! Забудь про тяжелые студенческие будни, про сессии, зачеты и экзамены! Проведи время ярко и незабываемо! Не теряй энтузиазма в освоении новых знаний и интереса к жизни! Будь впереди, будь в тренде, в отличной форме и отличном настроении!
***
С Днем студента! Пусть на лекциях не отмечают, а на семинарах не спрашивают. Знания пусть сами собой в головах остаются, а на сессиях всегда попадается счастливый билет. Пусть жизнь будет счастливой и беззаботной.
***
Поздравляю с Днем студента! Пускай жизнь в общежитии оставляет прекрасное послевкусие: чтобы холодильник всегда был забит, в комнате было тепло, всегда приходили в гости веселые компании и комендант не спалил за нарушением правил. Пускай все сессии сдаются на отлично и без лишней затраты нервов.
***
Поздравляю с днем студента! Желаю, чтобы расписание лекций не мешало плотному графику студенческих вечеринок, чтобы на парах сладко спалось, а зачетка не была предметом позора.
Поздравления с Днем студента прикольные
С днем студента поздравляем!
Все, что нужно пожелаем:
Пусть преподы пятерки ставят,
Шпаргалки пусть не замечают,
Пусть на экзаменах везет,
Сосед всегда списать дает,
Пусть будет время для веселья,
А завтра не болей с похмелья!
***
Все думают, что студент хочет учиться. Это неверно… Студент хочет сдать сессию, а в ожидании следующей провести время весело и с удовольствием. Хотя есть преподаватели, которые об этом не догадываются. Пускай же каждый студент встретит наивного преподавателя, легкую сессию и много вечеринок!
***
Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь,
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые избегают.
Контрольных — легких,
Развлечений долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!
***
Учебник, ручка и тетрадь,
Новостная лента…
Ну что хочу я пожелать
В этот день студента?
Закончить сессию на пять,
Получить зачеты
И чтобы хоть что-то понимать —
Хотя бы где ты, кто ты…
И пусть экзамен никогда
Не будет для вас сложным;
И чтобы бутылкой коньяка
Все уладить можно.
Петербуржцев призвали стать донорами в Татьянин день.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все