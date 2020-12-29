Петербуржцев призвали стать донорами в Татьянин день

Сдать кровь можно будет не только утром.

Петербургую молодежь приглашают стать участниками донорской акции в День студента 25-го января. Сдать кровь можно в разных частях города и даже в вечернее время, она пойдет пациентам городских больниц. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Чтобы стать донором, нужно выбрать отделение переливания крови, заранее ознакомиться со списком противопоказаний, заполнить анкету в пункте переливания, пройти врача трасфузиолога и сдать кровь. Сама процедура забора крови занимает не более 15 минут.

Согласно новым правилам, нужно не ждать целый год после татуировки или пирсинга, чтобы снова стать донором. Теперь отвод составляет 4 месяца. Также был отменен ежегодный осмотр и справки от инфекциониста.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. В некоторых отделениях переливания требуется регистрация в Петербурге или Ленобласти. Утром желательно легко позавтракать.

Все необходимую информацию, а также зарегистрироваться вы можете здесь.

Фото: Piter.TV