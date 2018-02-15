Поздравления с Днем святого Валентина в стихах и прозе

Сегодня, 14 февраля, все влюбленные празднуют День святого Валентина. Piter.TV рассказывает об истории и традициях этого праздника, а также публикует романтичные поздравления в стихах и прозе.

День святого Валентина: история

Традиция отмечать День всех влюбленных 14 февраля появилась более полутора тысячи лет назад. По началу святого Валентина упоминали как мученика и только потом, его начали связывать с амурными делами. При этом в народе до сих пор не существует единой версии того, как появился праздник, и почему его покровителем стал именно Валентин.

По одной из многочисленных версий древнеримский император Клавдий II запретил мужчинам призывного возраста жениться, считая, что так военные будут преданнее служить стране. Однако священник Валентин, рискуя жизнью, продолжал венчать влюбленных, так как понимал несправедливость запрета. Длилось это недолго. Вскоре император узнал о нарушении закона и приговорил священника к смертной казни.

Находясь в тюрьме, Валентин влюбился в очаровательную дочь надзирателя. Девушке тоже приглянулся симпатичный юноша, однако сообщить о своих чувствах она не решалась. В ночь на 14 февраля священник написал красивое признание в любви, а утром его казнили. На память о любимом у девушки осталось лишь письмо. Считается, что именно с этого времени берет начало традиция писать и дарить "валентинки".

По другой версии, своего небесного покровителя праздник любви обрел в 496 году, когда Папа Римский провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. По третьей — Валентин был узником, попавшим в тюрьму за исцеление больных неведомой силой. Люди не забывали о своем спасителе и несли ему записки. Одна из них попала в руки охранника, который решил проверить способности заключенного на своей слепой дочери. Молодой врач вылечил девушку от недуга. Увидев белый свет и красивого парня, девушка влюбилась в Валентина.

Правда, и эта история имеет печальный финал. 14 февраля юношу казнили. Зная о приближающейся смерти, он написал своей возлюбленной и близким признания в любви.

День святого Валентина: традиции

День всех влюбленных отмечают сегодня во многих странах. При этом в каждой есть своя традиция.

Например, во Франции и мужчины, и женщины должны сделать подарок своему любимому человеку. В ход идут цветы, конфеты, украшения и валентинки в форме сердец. Записки здесь не принято подписывать, адресат должен сам догадаться от кого любовное письмо.

В этот день все столики во французских кафе забронированы. Ужин при свечах — непременный атрибут вечера. Накануне 14 февраля ювелирные магазины Франции получают полугодовую выручку.

В День святого Валентина в Америке принято преподносить любимым марципаны, розы, шоколад и разноцветные леденцы. В честь этого праздника многие местные жители устраивают званый ужин, танцевальную или частную вечеринку у себя дома.

В Японии особое внимание этому дню уделяют женщины. Если мужчины дарят своим половинкам шоколадные фигурки, то представительницы прекрасного пола одаривают рыцарей своего сердца ценными подарками.

В Англии этот праздник не только для взрослых, но и для детей и животных. Традиционное утро 14 февраля у одиноких девушек выглядит так: они выглядывают в окошко в ожидании своего суженного. Считается, что первый прохожий и есть твоя половинка.

Популярными подарками в День святого Валентина считаются сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, особенно мишки Teddy, и валентинки. Любовные открытки также дарят детям и даже домашним животным.

Интересно, что в ряде стран классической эмблемой дня Валентина считаются красные розы. Они, согласно античной легенде, появились благодаря греческой богине любви и красоты Афродите. Торопясь к своему любимому Адонису, она наступила на куст белых роз, и божественная кровь окрасила их в красный цвет.

В Саудовской Аравии праздновать 14 февраля строго запрещено. Каждого, кто вспомнит про этот праздник, будет наложен штраф.

Поздравления с Днем святого Валентина любимой девушке

Любимая, поздравляю тебя с Днем влюбленных! Ты моя единственная, нежная, ласковая, добрая, заботливая, красивая, отзывчивая, умная, прекрасная, восхитительная, самая лучшая! Та самая, за которую я в огонь и в воду. Я благодарю судьбу за то, что ты у меня есть. Бесконечно люблю тебя. Хочу, чтобы мы были счастливы всю жизнь!

Хочу тебя, любимая, поздравить,

И поцелуй свой на щеке оставить.

Ты так юна, красива и нежна,

И для меня одна лишь ты нужна.

Пусть день влюбленных дарит тебе счастье,

Отгонит прочь проблемы и ненастья.

Чтоб жизнь была наполнена теплом,

Надеждой, радостью, любовью и добром.

***

Пусть ангел твой хранит тебя,

Покой и сон оберегая,

И поцелует от меня,

Ведь я люблю тебя, родная.

Ты — моё сердце и душа,

От твоего я таю взгляда.

О Боже, как ты хороша!

Какое счастье, что ты рядом!

Всю нежность я тебе дарю,

Всего себя и без остатка.

Лишь только об одном молю:

Люби меня всё так же сладко!

Любимая девчоночка родная,

Представь, не мог подумать я,

Что полюблю так искренно и нежно,

Но вот однажды встретил я тебя.

Мечтаю быть с тобой и днем, и ночью,

В объятиях ласково держать,

Твоею любоваться красотою,

Рассветы вместе долгие встречать.

С Днем всех влюбленных поздравляю,

Пускай искрятся счастливо глаза,

Любви, добра, тепла и света,

Пускай хранят нас небеса.

***

С днем святого Валентина!

Для тебя, моей любимой,

Сделать все смогу на свете,

Душу греют чувства эти.

Будь всегда такой же милой,

Обаятельной, красивой.

Никогда не обижайся

И любовью наслаждайся!

***

С Днём святого Валентина, моя красавица, моя любовь, моя мечта. Нет больше такой девушки во всей Вселенной, и я бескрайне рад, что судьба свела нас вместе, что наши чувства сильны и искренни, что наша любовь способна на всё.

Поздравления с Днем святого Валентина парню

Ты волшебный, нереальный,

Умный, добрый, идеальный,

Очень-очень симпатичный,

Чуткий, ласковый, отличный,

Шлю тебе я валентинку,

Ведь с тобой мы — половинки,

Пусть для нас сияют звезды,

Ведь люблю тебя серьезно!

***

В День всех влюбленных говорю,

Ты должен знать — тебя люблю.

Тобой я очень дорожу,

И для тебя стихи пишу.

Хочу, чтоб рядом был всегда,

Хочу смотреть в твои глаза.

Хочу касаться твоих губ,

Хочу я слышать сердца стук.

Хочу признаться и сказать,

Тебя я не хочу терять.

Милый мой! День святого Валентина — это же тот волшебный праздник, когда два любящих сердца соединяются воедино и пылают с двойной силой! Я так счастлива, что встретила тебя, поэтому позволь поздравить тебя с нашим днем! Пусть все печали позабудутся, а в памяти останутся лишь радостные, светлые и прекрасные дни.

***

Звезды послали мне тебя,

Им я очень, очень благодарна,

Ты моя любовь, моя душа,

Думать о тебе всегда приятно.

В этот день, особенный такой,

Я спешу тебя родной поздравить,

Удивительный, хороший мой,

Лучший в целом мире парень!

Дорогой мой, с днем любви,

Наша пусть вовек не угасает,

Пусть твои исполнятся мечты,

С Днем влюбленных поздравляю!

***

С Днём святого Валентина

Поздравляю, мой любимый,

Ты на свете лучше всех,

Я люблю тебя, твой смех.

Буду я с тобой всегда

И не брошу никогда.

Грей мне душу своим взглядом,

Я тебе так сильно рада

Милый мой не огорчайся,

Всегда больше улыбайся.

Пусть тебя найдет успех

Ведь ты, милый, лучше всех!

Фото: pixabay.com

Видео: YouTube / Желаю от души

Стихи: pozdravok.ru