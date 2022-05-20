Стало известно, каким будем открытие сезона "Поющих мостов"

Горожане услышат произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева.

В ночь с 20 на 21 мая в Петербурге стартует сезон "Поющих мостов". Его откроют лазерным шоу, которое будет посвящено проведению XVII Санкт-Петербургского Международного книжного салона. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Горожане услышат произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. Насладиться музыкой можно будет над Невой с 01:00 до 01:40.

Кроме того, жители Северной столицы увидят инсталляции, посвященные 350-летию со дня рождения Петра Первого, 140-летию Корнея Чуковского и 130-летию Константина Паустовского.

Крылья Дворцового моста будут подниматься под музыкальные композиции все лето – еженедельно в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ранее на Piter.tv: россияне стали меньше слушать музыку.

Фото: Петербургский Дневник