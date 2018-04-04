Появились свежие подробности пожара в ТРЦ "Персей"

Из здания эвакуировано более 600 человек.

В Москве при пожаре в торговом центре для детей "Персей" умер один человек. Об этом сообщили в МЧС. Из здания эвакуировано более 600 человек.

В районе 12.30 в детском развлекательном центре "Персей" прозвучали тревожные сигналы – начался пожар. Огонь заметили в районе на четвертого этажа. К зданию, которое находится на Малой Семеновской улице, сразу выехала бригада МЧС и Скорая помощь.

Как сообщает телеканал НТВ, пожар в торговом центре ликвидировали. Из торгового центра эвакуировано более 600 посетителей. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В пожаре погиб один человек. Он умер в машине Скорой помощи. Предполагают, что погибший был сотрудником торгового центра. Также сообщалось о том, что дымом надышался один из пожарных. Как сообщили РИА "Новости", этот человек выжил.

Напомним, что "Персей для детей" у метро "Семеновская" открыли в 2009 году. В торговом центре расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, детской мебелью и игрушками. На последнем этаже находится клуб "Афина".

Видео: YouTube / Место под Солнцем.

Фото: Сплетник России / ВКонтакте