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Появились свежие подробности пожара в ТРЦ "Персей"

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Из здания эвакуировано более 600 человек.

В Москве при пожаре  в  торговом центре  для детей "Персей" умер один человек. Об этом сообщили в МЧС. Из здания эвакуировано более 600 человек.

В районе 12.30 в детском  развлекательном центре "Персей" прозвучали тревожные сигналыначался пожар. Огонь заметили в районе на четвертого этажа. К зданию, которое находится на Малой Семеновской улице, сразу выехала бригада МЧС и Скорая помощь.

Как сообщает телеканал НТВ, пожар в торговом центре ликвидировали. Из торгового центра эвакуировано более 600 посетителей. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.  В пожаре погиб один человек. Он умер в машине Скорой помощи. Предполагают, что погибший был сотрудником торгового центра. Также сообщалось о том, что дымом надышался один из пожарных. Как сообщили РИА "Новости", этот человек выжил.

Напомним, что "Персей для детей" у метро "Семеновская" открыли в 2009 году. В торговом центре расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, детской мебелью и игрушками. На последнем этаже находится  клуб "Афина".

Видео: YouTube / Место под Солнцем.

Фото: Сплетник России / ВКонтакте

Теги: метро семеновская , персей трц пожар , пожар в москве
Категории: Новости России Происшествия

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