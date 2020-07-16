Неизвестные дважды повредили стенд памятника танкистам в Выборге

Возбужденно уголовное дело.

В Выборге неизвестный повредил памятник танкистам. Подробности Piter.TV стали известны от источника в правоохранительных органах.

В полицию Выборга из Следственного отдела поступила информация о том, что неизвестное лицо в период с 10:00 15 сентября по 10:00 16 сентября на участке местности памятника танкистам Н.А. Фатееву и Ю.Л. Харитонскому выломало информационный стенд, отбросив его в неустановленное место.

В период с 21:00 25 сентября по 10:50 26 сентября неустановленное лицо, находясь на вышеуказанном участке вновь повредило информационный стенд, закрасив его краской.

Возбужденно уголовное дело.

На выходных в Выборгском районе предали земле останки 19 красноармейцев.

Фото: Piter.tv