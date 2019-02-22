На Передовиков неизвестный сломал зеркала и разбил стекла нескольких автомобилей

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Полиция разыскивает лиц, причастных к повреждению автомобилей на парковке у торгового центра на проспекте Передовиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 10 мая обратился предприниматель, сообщив, что кто-то повредил несколько его автомобилей, припаркованных у дома 18 корпус 2 по проспекту Передовиков. У автомобилей были сломаны зеркала, разбиты стекла, некоторые автомобили имели повреждения в салоне.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, разыскиваются причастные к данному преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кингисеппском районе 22-летняя девушка, находившаяся за рулём квадроцикла, потеряла контроль над машиной и столкнулась с препятствием. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавшая погибла на месте.

Фото: Piter.tv