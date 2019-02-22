  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Передовиков неизвестный сломал зеркала и разбил стекла нескольких автомобилей
Сегодня, 9:24
139
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Передовиков неизвестный сломал зеркала и разбил стекла нескольких автомобилей

0 0

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Полиция разыскивает лиц, причастных к повреждению автомобилей на парковке у торгового центра на проспекте Передовиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 10 мая обратился предприниматель, сообщив, что кто-то повредил несколько его автомобилей, припаркованных у дома 18 корпус 2 по проспекту Передовиков. У автомобилей были сломаны зеркала, разбиты стекла, некоторые автомобили имели повреждения в салоне.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, разыскиваются причастные к данному преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кингисеппском районе 22-летняя девушка, находившаяся за рулём квадроцикла, потеряла контроль над машиной и столкнулась с препятствием. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавшая погибла на месте. 

Фото: Piter.tv

Теги: проспект передовиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии