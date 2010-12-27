На Передовиков полиция обнаружила магазин, торгующий алкоголем без лицензии

Полиция забрала у нелегальных торговцев более 65 бутылок алкоголя.

В Красногвардейском районе сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную торговлю алкогольной продукцией. Вместе с народными дружинниками, оперативники изъяли из магазина по проспекту Передовиков более 65 литров спиртосодержащего товара. Ни продавцы, ни руководство заведения не смогли предоставить документы, подтверждающие наличие лицензии на реализацию алкоголя.

О случившемся сообщили пользователи социальных сетей. Активные жители выложили фотографии с полицейской операцией в группу Вконтакте.

Напомним, что на Конюшенной площади запретят продавать алкоголь в стеклянной таре.

Фото: Вконтакте/newskrgv

