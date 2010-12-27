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На Передовиков полиция обнаружила магазин, торгующий алкоголем без лицензии
Сегодня, 14:08
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lesjasap
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На Передовиков полиция обнаружила магазин, торгующий алкоголем без лицензии

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Полиция забрала у нелегальных торговцев более 65 бутылок алкоголя.

В Красногвардейском районе сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную торговлю алкогольной продукцией. Вместе с народными дружинниками, оперативники изъяли из магазина по проспекту Передовиков более 65 литров спиртосодержащего товара. Ни продавцы, ни руководство заведения не смогли предоставить документы, подтверждающие наличие лицензии на реализацию алкоголя. 

О случившемся сообщили пользователи социальных сетей. Активные жители выложили фотографии с полицейской операцией в группу Вконтакте.

Напомним, что на Конюшенной площади запретят продавать алкоголь в стеклянной таре.

Фото: Вконтакте/newskrgv
 

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Теги: алкоголь , красногвардейский район , лицензия , проспект передовиков
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня

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