ЗакС Петербурга повысит зарплату себе, губернатору и чиновникам

По данным представителя Смольного, рост зарплат коснется минимум 10 тысяч человек.

ЗакС Петербурга 18 октября в первом чтении приняло законопроект о расчетной единице, от которого зависит размер зарплат госслужащих.

В текущей версии закона размер расчетной единицы на 2023 год составляет 1588 рублей (+4,13% к расчетной единице 2022 года), на 2024 год – 1653 рубля. Согласно тексту законопроекта, размер в 2023 году увеличивается до 1650 рублей, в 2024 году – до 1730 рублей, в 2025 году – 1809 рублей. Представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко пояснил, что увеличение составит 8%, исходя из инфляции.

По данным представителя Смольного, рост зарплат коснется минимум 10 тысяч человек.

Ранее на Piter.tv: С 1 октября минимальная зарплата в Петербурге увеличивается до 23500 рублей.

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