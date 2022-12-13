"Водоканал" устранил потоп на Дунайском проспекте

Для обеспечения водоснабжением ближайшей АЗС предприятием размещена прицеп-цистерна с водой.

Силами Водоканала вся вода, разлившаяся по Дунайскому проспекту (у доме №17), отведена в систему водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Для обеспечения водоснабжением ближайшей АЗС предприятием размещена прицеп-цистерна с водой.

Накануне в ходе строительных работ сторонней организацией была повреждена магистраль холодного водоснабжения диаметром 500 мм. Работы по ликвидации технологического нарушения ведутся также сторонней организацией.

Фото: Водоканал