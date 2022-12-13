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"Водоканал" устранил потоп на Дунайском проспекте
Сегодня, 11:41
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"Водоканал" устранил потоп на Дунайском проспекте

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Для обеспечения водоснабжением ближайшей АЗС предприятием размещена прицеп-цистерна с водой.

Силами Водоканала вся вода, разлившаяся по Дунайскому проспекту (у доме №17), отведена в систему водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Для обеспечения водоснабжением ближайшей АЗС предприятием размещена прицеп-цистерна с водой.

Накануне в ходе строительных работ сторонней организацией была повреждена магистраль холодного водоснабжения диаметром 500 мм. Работы по ликвидации технологического нарушения ведутся также сторонней организацией.

Фото: Водоканал

Теги: водоканал, дунайский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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