Небольшое потепление придёт в Петербург к 5 июня

С понедельника, 5 июня, можно рассчитывать на более теплую погоду с дневными температурами до +15…+17 градусов.

Холодный воздух продолжает поступать в Петербург и сегодня днем над городом будет самая холодная воздушная масса. Небольшое потепление ожидается с 5 июня, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня и 3 июня в Санкт-Петербурге самые холодные дни с максимальной температурой воздуха до +11…+13 градусов. Александр Колесов, синоптик

С понедельника, 5 июня, можно рассчитывать на более теплую погоду с дневными температурами до +15…+17 градусов. Прошедшей ночью по Ленинградской области были заморозки, предстоящие две ночи заморозки по всей территории будут сохраняться.

При этом, вторая половина первой декады июня будет намного теплее, с дневными температурами до +15…+20 градусов, отметил синоптик.

Фото: Piter.tv