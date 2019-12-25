Небольшое потепление придёт в Петербург к 5 июня

Холодный воздух продолжает поступать в Петербург и сегодня днем над городом будет самая холодная воздушная масса. Небольшое потепление ожидается с 5 июня, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сегодня и 3 июня в Санкт-Петербурге самые холодные дни с максимальной температурой воздуха до +11…+13 градусов.
Александр Колесов, синоптик
С понедельника, 5 июня, можно рассчитывать на более теплую погоду с дневными температурами до +15…+17 градусов. Прошедшей ночью по Ленинградской области были заморозки, предстоящие две ночи заморозки по всей территории будут сохраняться.
При этом, вторая половина первой декады июня будет намного теплее, с дневными температурами до +15…+20 градусов, отметил синоптик.
Фото: Piter.tv
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