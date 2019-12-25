Более 200 жителей Петербурга прошли постковидную реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн

В Центре реабилитации врачи занимаются восстановлением физического и психоэмоционального состояния пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

В Центр постковидной реабилитации для ветеранов войн обратились 215 петербуржцев. С 15 февраля в медицинском учреждении развернули 251 койку для пациентов, нуждающихся в восстановлении здоровья после перенесения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

В Центре реабилитации в Госпитале для ветеранов войн медики лечат соматические заболевания, работают с нарушениями органов чувств. В рамках физиотерапии применяют лечебный массаж и водные процедуры. В Госпитале для ветеранов войн оказывают и психологическую помощь, используют метод биоакустической коррекции, с помощью которого можно улучшить эмоциональный фон пациента.

Сегодня в Петербурге общее число коек для горожан, нуждающихся в постковидной реабилитации, достигает 322 мест. С начала пандемии восстановительные процедуры после коронавируса прошли более 10 тысяч жителей Северной столицы. Более 3 тысяч получили помощь в больницах.

Заместитель главы города отметил, что последствия коронавируса могут быть очень опасными - возможны инсульт, фиброз легких, неврологические нарушения. Он подчеркнул, что реабилитацию нужно начинать как можно раньше.

Ранее на Piter.tv сообщили, что по мнению терапевта, ездить в жаркие страны и ходить в горы переболевшим COVID-19 можно только через полгода.

Фото: Piter.tv