Петербургские предприятия усилили поставки в другие регионы страны

За первые 6 месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 104,6%.

Петербург успешно перенастроил рынки сбыта и поставок на другие регионы. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко на пресс-конференции, посвящённой экономическому развитию города и мерам поддержки предпринимательства.

В пресс-службе чиновника отметили, что в городе стабильно растёт промышленное производство, а также жилищное строительство объем услуг по транспортировке и хранению. За первые 6 месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 104,6%. Кроме того, на территории Петербурга было введено 1,776 млн кв.м. жилья, что составляет 64,1% от запланированного объёма на год.

Кроме того, объём по транспортировке и хранению в городе вырос на 20%, до 765,7 млрд рублей. Рост в сфере телекоммуникационных услуг составил 1,7% (77 млрд рублей), в розничной торговле –0,4% (1067,2 млрд рублей), в сфере общественного питания – на 111,2%, до 94,7 млрд. К концу прошлого года индекс потребительских цен составил 102,8%

Ранее мы сообщили о том, что поддержку на улучшение жилья получили более 10 тыс. петербуржцев в 2023 году.

Фото: Piter.TV