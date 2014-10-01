Поддержку на улучшение жилья получили более 10 тыс. петербуржцев в 2023 году

До конца декабря деньги планируют передать ещё примерно 2 тыс. петербуржцев.

С января 2023 года помощи от правительства Петербурга на улучшение жилищных условий получили более 10 тыс. семей, то есть, около 10,7 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Таким образом, по состоянию на август план по поддержке в указанной сфере выполнен на 84%.

Всего на поддержку программ из городской казны было выделено 18 млрд рублей из запланированных 21,5 млрд. До конца декабря деньги планируют передать ещё примерно 2 тыс. петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что на Семёновском мосту установят пандусы для удобства маломобильных граждан.

Фото: Piter.TV