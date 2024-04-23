В Петербурге с 28 по 30 апреля пройдут последние температурные испытания

Все испытания состоятся на тепловых сетях ООО "Петербургтеплоэнерго" в Центральном, Курортном и Пушкинском районах.

В Петербурге в период с 28 по 30 апреля пройдут последние четыре температурных испытания. Работы позволят специалистам заранее обнаружить потенциально опасные участки трубопроводов и предупредить возможные дефекты, рассказали в городском комитете по энергетике.

Все испытания состоятся на тепловых сетях ООО "Петербургтеплоэнерго" в Центральном, Курортном и Пушкинском районах. Остальные организации завершили проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя.

Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 130°С, в связи с чем для обеспечения безопасности горожан производится кратковременное отключение горячего водоснабжения. Комитет напоминает, что в период проведения температурных испытаний следует быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности: ни в коем случае не приближаться к местам парения или разлива воды. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо позвонить по телефонам: 112 или 004.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга