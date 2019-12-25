В Луге после пожара в деревянном заброшенном здании нашли два трупа

Также с места пожара с отравлением угарным газом, в тяжелом состоянии госпитализирован 47-летний дворник ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ.

В Луге после пожара в деревянном заброшенном здании были найдены два трупа. Об этом стало известно Piter.tv.

По неустановленной причине произошло возгорание старого деревянного здания на территории ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны. Во время тушения были обнаружены обгоревшие трупы 53-летнего и 61-летнего электриков ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ. Также с места пожара с отравлением угарным газом, в тяжелом состоянии госпитализирован 47-летний дворник ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ.

Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки в ночное время в заброшенном деревянном здании. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге во время пожара на Льва Толстого погиб мужчина.

Фото: Piter.tv