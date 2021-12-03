Петербуржцы снова смогут посещать бесплатно Кунсткамеру

Бесплатными для посещения будут каждые третьи четверги месяца.

Петербуржцы вновь смогут посетить "Кунсткамеру" бесплатно. Бесплатные посещения действуют с сентября по апрель.

Бесплатными для посещения будут каждые третьи четверги месяца. В этот день в "Кунсткамеру" без покупки билета могут прийти индивидуальные посетители. Ближайшим "бесплатным" днем станет завтра, 15 сентября.

Также стало известно, что режим работы Михайловского замка изменится 15 сентября.

Фото: ВКонтакте / Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии (Максим Филатов)