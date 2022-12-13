В Рябово женщина обвинила соседа по коммуналке в сексуальном насилии в отношении её 12-летней дочки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В посёлке Рябово Ленинградской области женщина обвинила соседа по коммунальной квартире в сексуальном насилии в отношении её несовершеннолетней дочери.

Как стало известно Piter.tv, в период с мая 2022 по 21 января 2023 года 29-летний мужчина не менее 4 раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Ребёнок проживает в полной благополучной семье.

Подозреваемый был задержан, в отношении него составлен административный протокол по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv