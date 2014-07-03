В Новой Ладоге во время конфликта хозяин квартиры напал с ножом на гостя

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу.

Вечером 10 мая в Новой Ладоге произошел серьезный инцидент с применением холодного оружия. В 22:45 в полицию Волховского района поступило сообщение о драке в квартире дома 2 на проспекте Карла Маркса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 28-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением живота. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован бригадой скорой помощи.

Полицейским оперативно удалось задержать 42-летнего хозяина квартиры, который стал главным подозреваемым в этом происшествии. На данный момент он доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ.

Следственные органы сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве между двумя знакомыми мужчинами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе подросток пострадал от взрыва петарды.

Фото: Piter.TV