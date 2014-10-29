"Фонд Марии Михайловой" и формирование "ОПЛОТ" рассказали о помощи бойцам СВО

На прошедшей накануне встрече представители добровольческого формирования "ОПЛОТ" обсудили с Марией Михайловой, партнерами из RC Group и представителями бизнес-сообщества условия сотрудничества и дальнейшего взаимодействия для оказания помощи бойцам СВО.

Накануне в Санкт-Петербурге на полях "Фонда Марии Михайловой" состоялась стратегически важная деловая встреча представителей Фонда, бизнес-сообщества и добровольческого формирования "ОПЛОТ", отмечает издание "Сенсаций.Нет". Главной темой для обсуждения стали условия сотрудничества и возможности для реализации дальнейших совместных проектов для оказания поддержки бойцам специальной военной операции.

Основатель и руководитель Фонда Мария Михайлова, возглавляющая также IT-компанию "ИнФинТех", командир добровольческого формирования "ОПЛОТ" Лариса Лукина, партнеры из RC Group и представители бизнес-сообщества основное внимание уделили вопросу социализации участников военной операции, которая возможна благодаря реабилитационным центрам. Создание такого центра как раз и обсуждали участники встречи.

Помимо этого собравшиеся передали на фронт множество полезных вещей — маскировочные сети, санитарные пакеты, продуктовые наборы, в которые по просьбе бойцов добавили энергетические батончики. Также были переданы тросы для боевой техники, изготовленные по заказу танковой дивизии Океи и взвода БПЛА Тагила друзьями Фонда Михайловой — "Центром грузоподъемного оборудования" под руководством Александра Дружинина. А Технопарк "ИнФинТех" направил в зону боевых действий средства РЭБ, которые помогут защитить военных от украинских беспилотников.

Отдельно RC Group передали Добровольческому формированию "ОПЛОТ" автомобиль "Нива" белого цвета — это уже второй фронтовой автомобиль. Первый передали еще в апреле в распоряжение 1486-го гвардейского мотострелкового Ленинградского полка. А новая "Нива" отправится на Харьковское направление.

Ранее стало известно, что команда Марии Михайловой выдвигается в муниципальные депутаты Петербурга.

Фото: пресс-служба RC Group