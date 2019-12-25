Со слов матери, по недосмотру родителей девочка из сумки достала четыре таблетки и съела.

В Пушкине полуторогодовалая девочка отравилась обезболивающим. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздно вечером 15 сентября в больницу с острым пероральным отравлением, в тяжелом состоянии была госпитализирована полуторогодовалая девочка. Со слов матери, по недосмотру родителей девочка из сумки достала четыре таблетки и съела.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее в Шушарах второклассник попал в больницу после судорожного приступа и с отравлением наркотиком.

Фото: Piter.tv