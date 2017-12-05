"Полицейский с Рублевки" премьера 3 сезона: Измайлов станет начальником отдела

С 16 апреля на ТНТ стартует третий сезон сериала "Полицейский с Рублёвки". Зрителей ждут новые приключения Гриши Измайлова, работающего в элитном районе Москвы. Создатели сериала обещают: зрители увидят еще больше мемов и безумных выкрутасов героев.

По сюжету, Гриша Измайлов (Александр Петров) охраняет порядок в самом элитном районе России. Он расследует дела, в которые впутываются жители Рублевки. Измайлов красив, богат и циничен, ко всему относится с изрядной долей черного юмора. Он нравится женщинам и регулярно издевается над своим начальником Яковлевым.

Полицейский с Рублевки 3 сезон: судьба героев.

Гриша Измайлов становится начальником отдела. Его радость разделяют все коллеги, кроме одного человека. Яковлев (Сергей Бурунов) становится главным врагом Измайлова, ведь он занял его место. Старого опера назначили главой оперативно-следственной группы, и он готов на все, лишь бы вернуть себе власть. В новом сезоне он попытается избавиться от ненавистного Гриши Измайлова.

Яковлев столкнется со студентами из МГИМО, нахамит чиновникам и даже заведет на работе молодую любовницу. За все "косяки" подчиненного перед вышестоящим начальством будет отвечать Измайлов.

Яковлев расскажет, зачем приделывать половой орган муравью, Гриша научит толкать речь в стиле "Властелина колец", а Мухич на пальцах объяснит, что такое "немецкие аплодисменты". Создатели сериала "Полицейский с Рублевки".

Бывшая эскортница Кристина (Софья Каштанова) решает немного подзаработать. Девушка объявляет себя сексологом Светланой Камасут. Именно к ней обратится девушка Мухича - Вера (Ирина Вилкова), с просьбой спасти ее от безумных выходок любимого. В полицейском отделении появится новая героиня-оперативник Алиса Рыбкина (Рина Гришина). Бесноватая и самоуверенная дамочка даст фору самому Измайлову. Она будто его двойник, только в женском теле.

Фото: ВКонтакте.