На ТНТ стартует новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"

"Полицейский с Рублевки-4" выйдет в эфир 11 марта 20:00.

На телеканале ТНТ стартует новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки". Четвертая часть выйдет в эфир 11 марта в 20:00.

По сюжету на территории Барвихи появляется пироманьяк, который превращает все вокруг в пепел. Сначала он сжег склад, затем спалил дотла фастфуд. Под удар может попасть и местное ОМВД "Барвиха Северное". Что на уме у преступника — никто не знает. В его действиях не просматривается никакой логики. Пожалуй, есть только одна зацепка — гигантская буква "М", которую злой гений всегда рисует на месте преступления.

Ловить преступника будут две независимые следственные группы. В первой — грезящий генеральскими погонами Яковлев и, начитавшийся Шерлока Холмса Мухич. Во второй — Григорий Измайлов и Алиса Рыбкина.

Фото: Сергей Карпенко

Видео: RuTube / Полицейский с Рублёвки