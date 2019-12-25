На Можайской петербуржец едва не зарезал сожительницу

Подозреваемый был задержан на месте.

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина едва не зарезал свою сожительницу. Она с множественными травмами была доставлена в больницу, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, ночью 25 сентября 37-летний А. в квартире дома по Можайской улице нанёс множественные проникающие колото-резанные ранения области живота и легких своей 29-летней сожительнице.

Подозреваемый был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Также в Петербурге был задержан мужчина, который ранил в шею двух прохожих.

Фото: Piter.TV