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На Можайской петербуржец едва не зарезал сожительницу
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Можайской петербуржец едва не зарезал сожительницу

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Подозреваемый был задержан на месте.

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина едва не зарезал свою сожительницу. Она с множественными травмами была доставлена в больницу, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, ночью 25 сентября 37-летний А. в квартире дома по Можайской улице нанёс множественные проникающие колото-резанные ранения области живота и легких своей 29-летней сожительнице.

Подозреваемый был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Также в Петербурге был задержан мужчина, который ранил в шею двух прохожих.

Фото: Piter.TV

Теги: можайская улица, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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