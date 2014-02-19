Покусившийся на убийство на Самсониевской улице проведет в колонии свыше 7 лет

Пребывая под действием наркотиков, он вломился в чужую собственность и напал на хозяев.

Суд Петродворцового района Северной столицы огласил приговор в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру и угрожал хозяевам убийством на Самсониевской улице. Об этом сообщили в Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Инцидент имел место 2 октября 2023 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и под действием наркотиков, проник в квартиру пострадавших. Там он угрожал хозяевам убить их, после чего напал на женщину, как полагает суд, с ножом и нанес ей несколько ударов в область головы и верхних конечностей.

Также, он нанес ей неустановленным тупым твердым предметом (предметами, которыми могли быть кулаки, ноги) не менее трех ударов в область головы, а также верхних конечностей, причинив гематомы и ссадины. Однако умысел, направленный на убийство потерпевшей, обвиняемый не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как полагал, что от указанных выше повреждений неизбежно наступит смерть потерпевшей, а также ввиду её активного сопротивления и оказания ей своевременной квалифицированной медицинской помощи. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В своем преступлении фигурант уголовного дела не раскаялся, в связи с чем в суде ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 1 месяце в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что певца Эдуарда Шарлота (признан террористом и экстремистом) приговорили к 5,5 годам в колонии-поселении.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга