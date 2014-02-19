Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

Приговор пока не вступил в силу.

Суд вынес решение о наказании певца и блогера Эдуарда Шарлота* сроком на 5,5 лет заключения в колонии-поселении за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщает сегодня пресс-служба Самарского областного суда.

Шарлот* осужден за публикацию видеороликов, в которых он сжигал паспорт и разрывал Георгиевскую ленту, а также издевался над религиозными символами.

Суд постановил лишить Шарлота* права управлять сайтами и другими информационно-коммуникационными сетями, такими как интернет, на 4 года. Однако приговор пока не вступил в силу. Изначально суд запросил певцу семь лет и пять месяцев лишения свободы.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (архив)

*Внесён в перечень террористов и экстремистов РФ