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Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
Сегодня, 17:05
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Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

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Приговор пока не вступил в силу.

Суд вынес решение о наказании певца и блогера Эдуарда Шарлота* сроком на 5,5 лет заключения в колонии-поселении за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщает сегодня пресс-служба Самарского областного суда.

Шарлот* осужден за публикацию видеороликов, в которых он сжигал паспорт и разрывал Георгиевскую ленту, а также издевался над религиозными символами.

Суд постановил лишить Шарлота* права управлять сайтами и другими информационно-коммуникационными сетями, такими как интернет, на 4 года. Однако приговор пока не вступил в силу. Изначально суд запросил певцу семь лет и пять месяцев лишения свободы.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (архив)

*Внесён в перечень террористов и экстремистов РФ

Теги: новости россии, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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