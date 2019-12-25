Piter.TV покажет мультимедийную театрализованную постановку "Миражи" в двух отделениях

Прямой эфир состоится 12 декабря в 16:00.

Piter.TV 12 декабря в 16:00 в прямом эфире покажет мультимедийную театрализованную постановку "Миражи" в двух отделениях.



В первом отделении примут участие:

- эстрадно-симфонический оркестр L"ORCHESTRA, под управлением Заслуженного артиста России Виктора Дукальтетенко, художественный руководитель Илья Елинсон;

- Народная артистка РФ Татьяна Ткач;

- Заслуженные артисты РФ – Александр Рязанцев, Авнэр Вэриус;

- лауреат премии Правительства СПб, заслуженный деятель науки и образования, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой фортепиано СПбГИК Дмитрий Щирин;

- Лауреаты международных конкурсов: Юлия Сулейманова, Анна Малышева, Алина Атласова, Мария Голик, Светлана Исаева, Павел Граф, Андрей Скворцов, Сергей Зыков, Игорь Барбаков, Михаил Кузнецов;

- Артисты Санкт-Петербургских академических театров и "Мастерская-Балет Ивана Зайцева";

- Ансамбль песни и танца "Хохлома".



Во втором отделении выступит актёр Оскар Кучера и писатель Александр Гутин.

Фото: ВКонтакте / Осенний арт-фестиваль "Петербургские МИРАЖИ"